Sapinet e Manes incontrano il ministro Pichetto Fratin

"Abbiamo avuto l'occasione di esaminare nel dettaglio alcune questioni che riguardano i rapporti tra la Regione e il ministero e abbiamo riscontrato una disponibilità da parte del ministro Pichetto Fratin a individuare soluzioni concordate che potranno essere ulteriormente approfondite nel corso di una prossima visita del ministro in Valle d'Aosta per cui abbiamo formalizzato l'invito".

Così l'assessore alle Opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, e il deputato valdostano Franco Manes, componente della commissione Ambiente territorio e lavori pubblici, dopo aver incontrato oggi a Roma il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Sapinet e Manes hanno espresso "soddisfazione per il proficuo incontro". Al centro della discussione diverse tematiche ambientali di rilievo per la Valle d'Aosta, tra cui: il futuro della risorsa idrica, anche in relazione alle opportunità della produzione idroelettrica e la tematica del Servizio idrico integrato, l'impegno della Regione a favore delle aree naturali protette, che occupano il 34,4 per cento del territorio, le operazioni di bonifica, lo studio dei fenomeni e delle problematiche concernenti la sicurezza, il soccorso e la vita in montagna, e il ruolo della Valle d'Aosta nella cooperazione transfrontaliera sui temi dello sviluppo sostenibile con Francia e Svizzera, attraverso l'esperienza dell'Espace Mont-Blanc.





