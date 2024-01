Eleonora Rocco nuova coordinatrice Csv Vda

Dal primo febbraio Eleonora Rocco sarà la nuova coordinatrice del Csv Vda. Succederà ad Elda Tonso, che ha rivestito il ruolo per tre anni. Laureata in Scienze forestali e ambientali ed in possesso di un Dottorato di Ricerca in Protezione delle piante conseguito all'Università degli Studi della Tuscia, Eleonora Rocco ha lavorato dal 2010 ad oggi presso la Fondation Grand Paradis, rivestendo più ruoli.

"Il 2024 rappresenterà per il Csv Vda un anno di profonde trasformazioni - commenta il Presidente del Csv, Claudio Latino - non solo da un punto vista logistico, in particolare con lo spostamento nella nuova sede di via Avondo, ma anche per le numerose iniziative in occasione del 25/o anniversario di attività, insieme a quelle più in generale mirate a rafforzare il mondo del volontariato regionale".



