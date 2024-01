Al via i lavori per Case di comunità di Donnas e Chatillon

Inizieranno il 16 gennaio i lavori per due delle future Case della comunità valdostane che saranno allestite nei poliambulatori di Donnas e di Châtillon. Lo ha comunicato l'Usl della Valle d'Aosta, precisando che "le Case di comunità rappresentano un importante intervento per la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale nell'ambito dei progetti del Pnrr" e "i lavori porteranno a un miglioramento strutturale e tecnologico che si tradurrà in maggiore assistenza, servizi e comfort per i cittadini".

A Donnas "la capacità del Centro Dialisi sarà aumentata da 7 a 9 posti letto (due adatti anche all'isolamento in caso di malattie infettive), consentendo una maggiore flessibilità nell'assistenza ai pazienti e una esperienza più confortevole" spiega Massimo Manes, Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia dell'Ospedale "Parini" di Aosta. Gli spostamenti dei pazienti dializzati sarà garantito attraverso la collaborazione del 118 e dei volontari.

A Châtillon il servizio riabilitativo di fisioterapia sarà momentaneamente dislocato nei locali del Consultorio di Antey (per gli utenti più fragili o impossibilitati a spostarsi è stato comunque individuato uno spazio idoneo ai trattamenti nel Poliambulatorio).



