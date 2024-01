Post shock di un docente ad Aosta, via ad azione disciplinare

"Sono state attivate le procedure previste. Esiste un procedimento disciplinare, che è stato attivato. Ci saranno vari step da seguire e poi si arriverà a una decisione. Potrebbe essere mia o della Regione Valle d'Aosta, perché a seconda della gravità del fatto, la decisione può essere presa anche dall'ufficio procedimenti disciplinari della Regione. Quindi il procedimento sicuramente andrà per le lunghe, la decisione non sarà immediata". Così all'ANSA Giovanni Peduto, dirigente scolastico del Liceo delle scienze umane e scientifico 'Regina Maria Adelaide' di Aosta, dopo la notizia del post contro gli studenti pubblicato su Facebook da un docente della sua scuola ("Se c'è una tipologia di studenti a cui darei volentieri fuoco, come a Giovanna D'Arco, be'...Les", il Liceo economico sociale "è la sigla giusta").

"Sono rimasto sconcertato e molto amareggiato, perché - aggiunge Peduto - questo post è offensivo nei confronti degli alunni del Les e degli insegnanti del Les. Noi educatori, in quanto educatori se proprio decidiamo di utilizzare i social, dobbiamo usarli in modo consapevole, responsabile, utilizzando un linguaggio corretto e rispettoso di tutti. Questo post non doveva essere scritto, purtroppo è stato scritto. C'è una procedura prevista in questi casi e la procedura è stata applicata". Dopo la notizia, alcuni studenti e genitori hanno scritto delle e-mail al dirigente scolastico, che spiega: "Ho già risposto loro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA