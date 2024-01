Una macchinina elettrica nel reparto di Pediatria del Beauregard

Sarà un 6 gennaio speciale per i bambini ricoverati in Pediatria all'ospedale Beauregard di Aosta. Una rappresentanza dei vigili del fuoco del Corpo valdostano donerà infatti al reparto una macchinina elettrica. A bordo di quest'auto in miniatura i piccoli potranno accedere alla sala operatoria: un momento di gioco e svago in una fase che potrebbe essere fonte di qualche preoccupazione per i bambini.

L'iniziativa benefica, in accordo con la coordinatrice del reparto di Pediatria, si svolge nell'ambito dell'evento 'Befana dei vigili del fuoco 2024'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA