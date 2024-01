Furto in alloggio a Châtillon, arrestata ventenne

Una ventenne residente in Valle d'Aosta è stata arrestata dai carabinieri per furto aggravato. I fatti sono avvenuti ieri e la giovane è stata portata stamane in tribunale ad Aosta per l'udienza di convalida e il processo per direttissima.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane è entrata in un alloggio di Châtillon rompendo un vetro. Ha rubato circa 350 franchi, vari oggetti di valore, come un bracciale e un orologio, per un totale di circa 3.800 euro. Subito dopo è stata però fermata dai militari.

Il suo legale ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato al prossimo 26 gennaio. Visti i procedimenti a suo carico per fatti analoghi, nel frattempo le è stata applicata la custodia cautelare in carcere.



