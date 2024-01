Europee: Vda aperta, 'sosterremo candidati M5s e Verdi-Sinistra'

La coalizione Valle d'Aosta aperta ha lanciato oggi la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, alla presenza dell'eurodeputata Maria Angela Danzì (M5s). "Come Vda aperta non proporremo nostri candidati, perché con umiltà e coraggio stiamo cercando personaggi che non vadano all'Europarlamento in vacanza o in cerca di visibilità.

Sosterremo candidati dell'Alleanza Verdi-Sinistra e del M5s che si interessino delle questioni locali in una chiave nazionale ed europea", ha detto Raimondo Donzel (Area democratica - Gauche autonomiste). "Noi del M5s abbiamo visto questa figura nell'eurodeputata Danzì", ha aggiunto Patrizia Pradelli. Anche a livello nazionale "noi continuiamo a lavorare con le componenti di M5s e Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno rappresentanza in Parlamento", ha aggiunto Carola Carpinello (Adu Vda).

"Il collegamento intervallivo di Cime bianche - ha detto Danzì - non può essere fatto in quanto incide sui siti di Natura 2000" e secondo la giurisprudenza "una deroga non è ammissibile.

Perché la Regione Valle d'Aosta non impiega quelle risorse per il diritto alla salute?". Danzì ha poi ricordato la sua "interrogazione in Europa" a riguardo dei lavori al traforo del Gran San Bernardo (per i quali la Svizzera aveva chiesto 27 milioni di euro all'Italia). Ha sottolineato quindi che proprio dopo la sua "interrogazione in Europa", nel dicembre scorso "il sottosegretario Rixi ha fatto una riunione" con la controparte elvetica "dando la garanzia che quegli interventi sarebbero stati fatti". Ma le informazioni fornite al riguardo dal ministero dei Trasporti sono "generiche".



