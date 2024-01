Valanga nella valle del Gran San Bernardo, illesi i tre scialpinisti coinvolti

Sono rimasti illesi i tre scialpinisti coinvolti nel distacco di valanga avvenuto verso le 12.30 nella valle del Gran San Bernardo. L'incidente si è verificato nella zona del Col serena, nel canale del Corléans, all'interno del territorio comunale di Saint-Rhémy-en-Bosses. Sul posto è stato chiamato il Soccorso alpino valdostano. I tecnici, arrivati in elicottero, hanno appurato che gli scialpinisti erano in grado di proseguire la discesa in autonomia e sono quindi rientrati alla base.

Per la giornata di oggi, sopra i 2.000 metri di quota, il pericolo valanghe nella zona è di grado 3-marcato, come anche nel resto del Nord-ovest della Valle d'Aosta. "Attenzione alla neve fresca e a quella ventata", si legge nel bollettino dell'ufficio neve e valanghe della Regione, che per domani prevede un pericolo in aumento.



