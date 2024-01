Saldi al via il 3 gennaio, 'c'è attesa, la stagione è partita tardi'

"C'è molta attesa. Questa stagione è partita in ritardo, il caldo di inizio autunno non ci ha aiutati. Nei negozi c'è ancora assortimento. Oggi, durante l'allestimento delle vetrine, abbiamo già avuto un buon riscontro di interesse da parte dei turisti". Così Franco Napoli, presidente di Federmoda Confcommercio Vda, alla vigilia della partenza della stagione dei saldi invernali in Valle d'Aosta. "Essendo i primi a iniziare in Italia, domani 3 gennaio, abbiamo avuto una visibilità nazionale. Solo in alcune località turistiche della regione i saldi inizieranno il giorno 21", aggiunge.

La stagione dei saldi si concluderà in Valle d'Aosta il prossimo 31 marzo. E' una legge regionale (la numero 12 del 1999) a sancire le date della stagione delle vendite a prezzi scontati.

Napoli sottolinea però che "la nuova viabilità cittadina, i cantieri legati al Superbonus e la pista ciclabile hanno tolto parcheggi: i clienti di tutti i giorni faticano a raggiungere i nostri negozi. Anche nel nostro settore, poi, si è fatta sentire la chiusura per due mesi del traforo del Monte Bianco". Le vie della città di Aosta in questi giorni di inizio anno sono frequentate dai turisti "che risentono meno dei problemi legati ai cantieri e accettano di parcheggiare più lontano dal centro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA