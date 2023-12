Al Forte di Bard il Bianco attraverso le immagini di Asselborn

In occasione dell'ultimo giorno di apertura della mostra 'Il Monte Bianco: ricerca fotografica e scientifica', il Forte di Bard organizza per domenica 7 gennaio alle 15 la conferenza dal titolo 'Il Monte Bianco attraverso le immagini di Éric Asselborn'.

Medico, naturalista francese, esperto di minerali e cristalli, Asselborn è studioso dell'epopea della conquista del Monte Bianco nel secolo dei Lumi e uomo di montagna.

Collezionista di minerali, ha raccolto una delle collezioni private di mineralogia più significative della Francia. Alcuni pezzi si trovano all'interno dell'esposizione al Forte di Bard.

Autore di diverse pubblicazioni, nell'ambito di un lavoro sui cristalli del massiccio del Monte Bianco, ha ricostruito la storia dell'invenzione della geografia fisica e delle scienze naturali attorno alla vetta più alta delle Alpi.

La partecipazione alla conferenza è gratuita e comprende l'ingresso gratuito alla mostra Il Monte Bianco: ricerca fotografica e scientifica (prenotazione obbligatoria via e-mail - prenotazioni@fortedibard.it - o telefono: 0125 833811).





