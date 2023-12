Aosta, spostati gli stalli dei taxi di piazza Manzetti

Il Comune di Aosta ha spostato gli stalli di sosta riservati al servizio taxi che si trovano di fronte alla stazione ferroviaria. Un provvedimento "necessario" - fa sapere l'amministrazione comunale - visto l'inizio dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea previsto da gennaio e la sostituzione per circa tre anni di tutti i treni con pullman che partiranno e arriveranno in piazza Manzetti. La decisione varrà "per il tempo necessario al completamento dell'intervento sulla linea".

In particolare l'ordinanza approvata oggi prevede la "trasformazione degli stalli di sosta in linea a pagamento in stalli di sosta riservati allo stazionamento dei taxi in viale Crétier lato Nord, a partire dal primo stallo di sosta in linea posto a Est dell'ingresso del Convitto 'Chabod' e fino all'intersezione con avenue du Conseil des Commis". Al contempo vengono trasformati in stalli per il carico e scarico di merci alcuni posti posizionati a Ovest dell'ingresso del Convitto.

Viene inoltre eliminata la corsia di incanalamento per la svolta a destra verso piazza Manzetti e trasformata in stalli di sosta in linea riservati ai taxi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA