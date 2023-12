Univda, allo studio tre nuovi percorsi di laurea

Il Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta ha approvato il Piano triennale di sviluppo 2024-2026 e il Piano delle performance 2024. Oltre a confermare l'offerta attuale dei corsi, ha stabilito di procedere con gli studi di fattibilità per l'avvio di tre nuove proposte. Due sono lauree triennali: una in Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie (L-20) e l'altra in Scienze dell'educazione (L-19), che risponde alle "esigenze del territorio legate alla carenza di figure di educatore professionale". La terza è la laurea magistrale in ambito 'Geological risk & Climate change' (Lm 74), in convenzione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca: "Il corso fornirà le competenze nell'ambito geologico applicativo, geofisico nonché di valutazione e gestione dei rischi nel contesto climatico attuale e futuro legato all'impatto del climate change".

"Nell'ambito degli studi di fattibilità - fa sapere l'ateneo - si elaboreranno proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea esistenti finalizzate ad incrementare l'attrattività in ingresso da parte di studenti non residenti in Valle d'Aosta, così da compensare il calo demografico ed aumentare il numero di iscritti in vista dell'ingresso nella nuova sede".

Riguardo all'alta formazione, il piano prevede di proseguire con i percorsi già attivati negli anni scorsi e di "esplorare la possibilità di attivare nuovi percorsi, quali summer e winter school e master di primo livello, anche collegati al progetto Pnrr - Nord Ovest Digitale e Sostenibile (Nodes), ad esempio negli ambiti del management delle piccole e medie imprese, del turismo culturale e sostenibile, dei Big Data e del Machine learning and AI".

Il Consiglio ha inoltre approvato il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2024 per 16.957.541 euro di costi totali, coperti con finanziamenti provenienti per il 51% dalla Regione e per il 49% da altre fonti, di cui il 30% dall'Unione europea.



