Saint-Vincent, dalla Regione fondi per Col de Joux e funicolare

Tra i contributi agli impianti a fune deliberati dalla Regione figurano anche quelli destinati alla funicolare di Saint-Vincent (finanziata con 900 mila euro) e il Col de Joux (400 mila euro). Lo ha riferito in apertura dei lavori del Consiglio comunale il sindaco della cittadina termale, Francesco Favre. "Ciò conferma le nostre scelte strategiche - ha detto il primo cittadino - e ne certifica la condivisione regionale. Abbiamo finalmente la possibilità di rilanciare questi impianti. Per il Col de Joux, a fronte di una spesa comunale stimata in 600mila euro, abbiamo ottenuto contributi regionali per 1,2 milioni di euro".

In sede di dichiarazione di voto alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato, per il triennio 2024-26, il capogruppo della minoranza, Maurizio Castiglioni, ha dichiarato: "Nota positiva è il finanziamento per la revisione ventennale della funicolare, ora l'azione deve essere avviata celermente. Le tempistiche sono fondamentali anche per il bike park del Col de Joux, visto che la novità sta scemando e forse è necessaria una ricalibratura delle progetto.

Il nostro voto sarà dunque di astensione".

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/26 con l'astensione delle opposizioni. L'assessore Leo Bréan ha espresso la propria soddisfazione per la presentazione del documento prima della fine dell'anno, evitando così l'esercizio provvisorio. Il documento pareggia sulla cifra di 16.466.435 euro; al netto delle partite di giro, sono circa 14 milioni di euro.



