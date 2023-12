Sciopero alla Core informatica, sindacati 'adesione al 60%'

E' stata del "60% l'adesione allo sciopero per le sedi di Pont-Saint-Martin e Ivrea" della Core informatica nella giornata di ieri, dopo che per il secondo anno consecutivo i lavoratori "trascorreranno il Natale senza tredicesima". Lo comunicano in una nota Fiom Cgil Valle d'Aosta, Fim Cisl Vda e Uilm canavese, che ieri hanno anche organizzato un presidio a Pont-Saint-Martin con "una ventina di lavoratori".

"Con l'avallo delle segreterie nazionali" lo sciopero "è stato ampliato a tutto il territorio nazionale" comunicano le tre sigle. I dipendenti delle due sedi sono "un centinaio circa" ma in tutta Italia e all'estero l'azienda "vanta oltre 700 lavoratori".

"Ci chiediamo, a questo punto, come sia possibile arrivare impreparati ad accreditare la tredicesima ai propri dipendenti".

Secondo i sindacati "nonostante il tentativo dei vertici Core di correre ai ripari dicendo 'sistemeremo tutto in breve tempo', il fatto rimane ed è che i lavoratori della Core (e le loro famiglie) trascorreranno il Natale senza tredicesima".



