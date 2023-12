Valle Gran San Bernardo, fondi per illuminare la Via Francigena

"Valorizzare maggiormente e rendere più fruibile anche di sera una porzione del tragitto che attraversa l'Alta Valle del Gran San Bernardo, illuminandola. Un'offerta destinata ai pellegrini e ai turisti, ma anche ai residenti". E' l'obiettivo principale del progetto che ha ottenuto un finanziamento di 169 mila euro dal ministero del Turismo grazie all'avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani. 'Nuova luce per il pellegrini sulla Via Francigena dell'Alta Valle del Gran San Bernardo' è stato presentato dal Comune di Saint-Oyen in qualità di capofila (partecipano anche Saint-Rhémy-en-Bosses ed Etroubles). "Su 240 progetti pervenuti presso il ministero del Turismo, il Comune di Saint-Oyen si è piazzato in decima posizione", sottolinea il sindaco, Alessio Désandré.

Il progetto mira anche a "fornire maggiori informazioni ai pellegrini e ai turisti, anche a quelli non vedenti, attraverso bacheche classiche e in tre dimensioni create appositamente.

Infine, si vuole rendere unico questo tratto della Via Francigena, strada che Sigerico - vescovo di Canterbury - percorse a piedi nel 990 per recarsi a Roma, attraverso delle statue di artigianato locale che possano condurre in modo suggestivo i passanti indietro nel tempo".

