Ad Aosta un festival della lettura dopo lo stop di Les Mots

Il Comune di Aosta intende riportare in città un festival della lettura. "Vorremmo andare a colmare l'assenza di Les Mots. La risposta, in sinergia con Ivrea, è di portare 'La grande invasione', subito dopo il festival nella città piemontese, con eventi pensati per il territorio" valdostano, ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Samuele Tedesco, durante l'illustrazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione alla prima commissione 'Sviluppo economico e culturale'.

"Cercheremo di calibrare questo evento con le caratteristiche e le necessità dei bisogni del territorio. Io mi sono lanciato in una proposta che può diventare 'La grande invasion'", ha aggiunto. Nel 2024 il festival si terrà a Ivrea dal 31 maggio al 2 giugno. La collaborazione si inserisce nell'ambito - ha sottolineato Tedesco - del protocollo di intesa per la valorizzazione culturale dei due comuni siglato nelle scorse settimane dai rispettivi sindaci.

Organizzato dalla Regione, il 'festival della parola in Valle d'Aosta', prima sotto il nome di Babel, poi di Les mots, si è svolto ogni anno in primavera, dal 2010 al 2019, con una tensostruttura in piazza Chanoux che ha ospitato una grande libreria, incontri ed eventi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA