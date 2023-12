Gressan, vandali in azione nella palestra di arrampicata

Il Comune di Gressan segnala sui social un atto vandalico.

"Nella serata tra sabato e domenica scorsi nella palestra di arrampicata artificiale in Località Les Iles - si legge in un post su Facebook - un gruppo di ragazzi ha letteralmente mandato in frantumi lo schermo della video sorveglianza, prendendolo a sassate. Peccato che questa volta gli sia andata male perché abbiamo le immagini dell'accaduto. La settimana prossima faremo denuncia ai carabinieri e depositeremo le immagini. Speriamo che le pene siano severe e servano da deterrente a nuovi atti vandalici".



