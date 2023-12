Riapre traforo M.Bianco, Testolin "per Vda è ripartenza"

"Per la Valle d'Aosta è una nuova ripartenza, una nuova opportunità di attrarre turisti e ospiti, anche dalla Francia. Dopo un week end dell'Immacolata che è stato importantissimo per la nostra regione, adesso riapriamo la viabilità internazionale e l'accessibilità anche dallo stato limitrofo che più ci accomuna e che più ci offre opportunità di fare apprezzare il nostro territorio". Lo dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in merito alla riapertura anticipata del Tunnel del Monte Bianco dopo i lavori di manutenzione.

"Ripartiamo con rinnovato entusiasmo - ha aggiunto - ringraziando tutti coloro che hanno lavorato per chiudere nei tempi gli importanti lavori di ristrutturazione e di messa a norma del nostro tunnel. Non ci rimane ora che verificare quanto hanno inciso sul nostro tessuto socio economico le nove settimane di chiusura, per poi riprogrammare le attività e le iniziative da svolgere nei prossimi anni sul tunnel".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA