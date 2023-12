Testolin, il 13 dicembre la consegna della nuova Università

Il 13 dicembre ci sarà la consegna ufficiale da parte della Regione all'Università della Valle d'Aosta della nuova sede per la didattica costruita nell'area dell'ex caserma Testa Fochi. Lo ha annunciato il presidente della giunta, Renzo Testolin, durante l'inaugurazione dell'anno accademico. Nei giorni scorsi la direttrice generale dell'ateneo valdostano, Lucia Ravagli Ceroni, aveva dichiarato in una nota che la consegna entro metà dicembre "consentirà di ottimizzare i lavori e di poter avviare l'anno accademico 2024 - 2025 nella nuova sede".

"Gli spazi di crescita sono affidati alla nuova rettrice che ha saputo in un mese manifestarsi vicina alle esigenze dell'amministrazione e del territorio", ha detto Testolin. Della nuova sede "si è parlato molto, anche nel primo consiglio dell'Università alcune settimane fa", ha proseguito.

Sulla nuova sede, la rettrice Manuela Ceretta spiega che "la Regione ha fatto un investimento importante su un edificio innovativo" che dovrà essere accompagnato da un investimento progettuale" con "nuovi percorsi didattici tesi a formare profili professionali che oggi non riusciamo ancora a intravedere per fare in modo che questo ghiacciaio di piazza della Repubblica, perché così è stato concepito dai progettisti, non si trasformi in una cattedrale del deserto".



