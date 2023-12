Un principio di incendio si è verificato stamane in un alloggio di Saint-Vincent, in piazza del Mercato. Le fiamme hanno interessato un divano e sono state presto estinte.

Una persona che si trovava nell'alloggio è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per accertamenti a causa dei fumi respirati. Le sue condizioni non paiono preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, volontari e professionisti.



