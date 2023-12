Incendio in un ristorante a Courmayeur, si indaga sulle cause

A causa dei danni provocati da un incendio è chiuso da stamane il ristorante Al Camin, a Courmayeur. In base ai primi accertamenti non si può escludere l'origine dolosa delle fiamme, che hanno reso il locale temporaneamente inagibile.

Il rogo sarebbe divampato da sacchi di plastica, depositati fuori dal ristorante, che contenevano biancheria sporca che avrebbe dovuto essere ritirata da personale di una lavanderia.

Accanto c'erano altri sacchi con tovaglie e tovaglioli: in pochi istanti l'incendio ha raggiunto il legno attorno, facendo saltare la porta del ristorante, con il rischio che si propagasse all'interno. Il rogo è stato estinto dai vigili del fuoco, che stabiliranno se sono state utilizzate sostanze acceleranti per innescarlo. Gli accertameti sono affidati ai carabinieri.



