Piante e cinque chili di marijuana in casa, due arresti ad Aosta

Due ventottenni, G.V. e I. B., una donna e un uomo, sono stati arrestati dai carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di circa cinque chilogrammi di marijuana all'interno dell'alloggio dove vivono, in centro ad Aosta.

I militari sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì scorso su segnalazione di alcuni vicini che, sentendo grida e schiamazzi, credevano fosse in corso una lite domestica.

Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato una piccola serra con alcune piante di marijuana e vari contenitori in cui c'erano circa cinque chilogrammi della stessa sostanza essiccata. Sono in corso analisi di laboratorio per accertare se sia o meno presente il principio attivo, ed eventualmente in quale percentuale, che renderebbe la sostanza sequestrata illegale.

La procura di Aosta ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare dei domiciliari, dove i due già si trovano.





