Nuova risonanza magnetica al Parini "anti claustrofobia"

L'intelligenza artificiale per rendere più "confortevole" una risonanza magnetica. La nuova strumentazione del Parini per eseguire l'esame è attiva. "La risonanza magnetica dipende molto da quanto i pazienti collaborano, ad esempio nel trattenere il respiro.

L'intelligenza artificiale permette di eliminare le sequenza a respiro trattenuto, facilita il paziente e noi" spiega il primario di Radiologia, Massimiliano Natrella. "C'è più luce e aiuta le persone claustrofobiche che non devono cercare risonanze aperte in Piemonte. Per scusarci delle attese facciamo attivita dalle 8 alle 20, dal lunedi al venerdi e il sabato dalle 8 alle 16. Diamo il massimo per cercare di recuperare l'arretrato", conclude.

Spiega il direttore generale dell'Usl Massimo Uberti: "Abbiamo tenuto il magnete della vecchia macchina, è meno avanzato ma sostituirlo avrebbe voluto dire abbattere pareti per farlo passare, con disagi e costi maggiori. Abbiamo rinnovato tutto il rinnovabile".



