Marzi "mettere sempre la persona al centro"

"L'importanza e la forza di essere e rimanere tutti uniti, per realizzare in maniera significativa un percorso di crescita comune che sul tema della disabilità deve porre la persona al centro": è quanto ha ribadito l'assessore regionale alle politiche sociali, Carlo Marzi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in programma il 3 dicembre.

"L'inclusione è un processo complesso di trasformazione e di cambiamento - ha aggiunto - che riguarda diversi contesti di vita: quello scolastico, lavorativo, sociale, comunitario, che deve sempre più veder dialogare e collaborare amministrazioni pubbliche, enti del terzo settore e famiglie".



