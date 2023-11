Abusi nell'Abbazia di S.Maurice, nuove denunce in procura

Sono oltre 10 le persone che si sono presentate alle autorità giudiziarie svizzere per denunciare presunti abusi nell'ambito dell'inchiesta sull'Abbazia di St-Maurice, nel cantone Vallese. Le indagini, condotte dalla procura di Sion, riguardano l'ambiente ecclesiale.

"I fatti denunciati - si legge in una nota della polizia cantonale - vengono analizzati e sono oggetto di indagini da parte del nucleo investigativo della polizia giudiziaria, istituito dopo la pubblicazione del rapporto sulla storia degli abusi sessuali nell'ambito della Chiesa cattolica romana in Svizzera dalla metà del ventesimo secolo".



