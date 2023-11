Approvate linee guida per eliminazione barriere architettoniche

In concomitanza con la Giornata mondiale delle persone con disabilità (3 dicembre), la giunta regionale ha approvato le Linee guida per la redazione da parte dei Comuni dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche. "Abbiamo deciso di dare attuazione ai Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) - spiega l'Assessore Carlo Marzi - in quanto è prioritario pianificare edifici pubblici e spazi urbani sempre più accessibili alle persone con disabilità e difficoltà motoria. Porre la persona al centro delle politiche sociali e di sviluppo significa, prima di tutto, garantire alle persone pari opportunità senza ostacoli e barriere, per la piena partecipazione alla vita a 360 gradi.

Abbiamo previsto di supportare con contributi i Comuni che sostengono le spese per predisporre questi piani, destinando loro uno stanziamento complessivo di 325.000 euro nel triennio".

I contributi ai Comuni sono concessi sino al 70% delle spese sostenute.

La giunta ha anche approvato una istruttoria pubblica di co-progettazione per la programmazione di interventi e servizi già avviati sul territorio regionale per favorire la piena integrazione e partecipazione alla vita sociale le persone sorde o con ipoacusia. "ln questo caso l'impegno è volto anche a rimuovere le barriere comunicative - prosegue Marzi - promuovendo l'uso della lingua dei segni italiana e tattile e la diffusione dell'interpretariato, per migliorare l'accesso ai servizi pubblici e di emergenza".



