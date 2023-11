Consulta pari opportunità, uniti contro la violenza di genere

"Tutte e tutti uniti per contrastare la violenza di genere. Non solo oggi, sempre, con l'obiettivo di arrivare prima ed eliminare definitivamente la cultura del patriarcato. Desideriamo delle relazioni di affetto e rispetto, non di possesso e controllo". Lo scrive la Consulta regionale per le pari opportunità della Valle d'Aosta in un post, in occasione della campagna social lanciata in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne "Oggi - prosegue - vogliamo partire dai dati in Valle d'Aosta. Aumentano i numeri delle donne che si rivolgono ai servizi. Questo dimostra che l'informazione capillare, nelle giornate come questa e in tutte le occasioni possibili, è utile affinché sempre più donne riescano a chiedere l'aiuto necessario per attivare i processi di assistenza". Il riferimento è ai 250 accessi al pronto soccorso e alle 65 richieste di aiuto al Centro antiviolenza registrate da gennaio ad agosto di quest'anno, confrontati ai numeri di tutto il 2022, rispettivamente 151 e 55.



