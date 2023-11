Inaugurato il Marché vert Noël, 30 chalet nel cuore di Aosta

Alla presenza delle massime autorità regionali e comunali, è stato inaugurato in piazza Roncas ad Aosta il Marché vert Noël, il mercatino di Natale giunto quest'anno alla sua 15/a edizione.

Il Marché offre viaggio tra oggettistica, accessori, decorazioni e sapori della tradizione, con qualche escursione nell'offerta di prodotti legati al benessere. Novità di quest'anno le suggestive video-proiezioni serali sugli edifici che si affacciano sui mercatini. Un contributo ad "accrescere la magia" del Marché che, orfano del Teatro romano chiuso per lavori, è dislocato in tre piazze del centro storico.

Diciassette chalet si trovano infatti in piazza Giovanni XXIII, 11 in piazza Roncas e due, istituzionali, in piazza Caveri.

Non mancano scenografie d'effetto, come una grande stella luminosa in piazza Roncas e gli alberi parlanti in piazza Caveri.

L'ambientazione 'alpina' è curata come di consueto dagli addetti dell'assessorato regionale Agricoltura e risorse naturali.

Il Marché sarà aperto sino a domenica 7 gennaio, con orario 11-20 dal lunedì al venerdì e 10-22 al sabato e nei festivi.

Orario ridotto (15-20) nei giorni di Natale e Capodanno.



