Allerta gialla per vento forte in Valle d'Aosta

Il Centro funzionale regionale della Valle d'Aosta ha diramato un bollettino di ordinaria criticità per vento forte valido dal primo pomeriggio di oggi. L'allerta 'gialla' è per tutto il territorio regionale, tranne che per le valli del Gran Paradiso, dove la situazione è prevista 'ordinaria'. "Un forte gradiente barico - si legge - favorirà condizioni di vento intenso fino alle prime ore di domenica 26 novembre con raffiche di foehn anche nelle valli".

L'ufficio meteo regionale prevede per sabato temperature in marcato calo (con lo zero termico tra 600 e 1.200 metri) e "addensamenti sul settore nord-occidentale interessato da un po' di nevischio sotto forma di bufera con accumuli maggiori sui confini; schiarite su media e bassa valle con transito di qualche nube medio-alta". Domenica il cielo sarà "sereno o poco nuvoloso al mattino con graduale aumento della nuvolosità sul settore nord-occidentale nel corso della giornata".



