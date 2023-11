Violenza sulle donne, in 200 in piazza ad Aosta per Giulia

Circa 200 persone hanno partecipato al presidio di solidarietà dedicato a Giulia Cecchettin e a tutte le vittime di violenza organizzato da Dora donne Valle d'Aosta. "Vogliamo che da oggi in poi si faccia uno sforzo per dare un esempio diverso ad adulti e ragazzi per provare a uscire da questa strage", ha detto la consigliera di parità Katya Foletto.

Alla manifestazione hanno partecipato diversi politici, alcuni dei quali lasciando l'aula del Consiglio regionale che non è stato sospeso. Il presidio si è concluso con due minuti di rumore introdotti dallo slogan "se domani tocca a me voglio essere l'ultima".



