Violenza sulle donne, a Museo S.Pierre le vignette di Anarkikka

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il rinnovato museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre ospiterà la mostra dal titolo "Non chiamatelo raptus-La violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani" della vignettista e fumettista Stefania Spanò, in arte Anarkikka. L'inaugurazione è prevista il 25 novembre, alle 10.

In esposizione una raccolta di 30 vignette, pubblicate negli anni, in mostra itinerante costantemente aggiornata, che "offre un percorso per ri-conoscere le disparità e le differenze". Le vignette - si legge in una nota - nascono da un progetto, realizzato con l'associazione "Diritti d'Autore", "volto ad approfondire il tema della violenza e del linguaggio utilizzato nel raccontarla: linguaggio che a volte può diventare complice perché veicola e rafforza una narrazione sbagliata della sopraffazione, che abbiamo tutti interiorizzato. Per cui gelosia è attenzione, possesso è amore, delitto è raptus, inteso come risposta passionale alla disperazione, al tormento".

L'esposizione sarà visitabile dal 25 novembre al 6 dicembre in alcune sale del Museo. Sabato 25 novembre, anniversario dell'apertura del Museo, la sede museale sarà ad accesso gratuito così come le due visite guidate programmate nella giornata.



