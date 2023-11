Tajani, le infrastrutture transfrontaliere sono essenziali

"Le infrastrutture transfrontaliere sono essenziali. Garantiscono lo sviluppo delle nostre relazioni con l'Europa sul piano sociale, culturale ed economico. Sono un importantissimo fattore di crescita. Un tema prioritario per il governo, nel quadro della diplomazia della crescita che ho messo in campo sin dall'inizio del mio mandato per favorire l'export e la crescita economica, per sostenere il nostro tessuto produttivo di quattro milioni di piccole e medie imprese, che ci rende la seconda manifattura d'Europa". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel messaggio scritto in occasione del convegno di Confindustria 'Il fattore tunnel. Le fragilità delle connessioni tra Italia ed Europa' e ricevuto dopo la fine dell'evento.

Secondo Tajani "senza infrastrutture adeguate non è possibile assicurare né lo spostamento delle persone né la sicurezza degli scambi, la crescita economica e il benessere dei cittadini, anche in un'ottica di sempre maggiore integrazione europea".

"Tra le infrastrutture più importanti al momento in corso di realizzazione in Europa, due riguardano proprio l'Italia: il tunnel di Base del Brennero, parte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, e la Torino-Lione, parte del Corridoio Mediterraneo". Si tratta di "infrastrutture all'avanguardia che potenzieranno l'interscambio commerciale con la Germania e la Francia, rispettivamente primo e secondo partner commerciale dell'Italia, ma anche con gli altri Paesi europei".

"Auspico - conclude Tajani - che la prevista entrata in esercizio della seconda galleria del Frejus in primavera e l'apertura della nuova galleria del Tenda a giugno, portino ad un miglioramento della situazione. Senza dimenticare la nostra proposta di aprire una seconda canna al Monte Bianco".



