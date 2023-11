Confindustria, Francia apre al confronto su raddoppio del Bianco

"Non c'è più un 'no' categorico da parte della Francia ma c'è un'apertura a discutere del raddoppio del traforo del Monte Bianco, che non c'era fino a qualche mese fa, prima di portare all'attenzione pubblica questa problematica". Così all'ANSA il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato, a margine del convegno 'Il fattore tunnel''. Il nuovo atteggiamento è stato riferito anche dal presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin. nel proprio intervento: "Le realtà transfrontaliere fortunatamente ci stanno ad ascoltare un po' di più rispetto a qualche mese fa, grazie all'intervento di tutti".



