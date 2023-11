Bonomi, fondamentale seconda canna al traforo del Monte Bianco

"Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco è fondamentale la realizzazione della seconda canna" perché "i numeri l'hanno detto, noi non possiamo assistere inermi a perdere Pil, a perdere posti di lavoro nei nostri territori". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al convegno 'Il fattore tunnel. La fragilità delle connessioni tra Italia ed Europa', a Courmayeur.

Per Bonomi "non è un tema solo della Valle d'Aosta, colpirà in maniera importante la Valle d'Aosta, ma questo è un tema nazionale, delle imprese del Piemonte, della Lombardia, di tutta l'Italia".

