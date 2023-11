Rassemblement valdôtain si è costituito in movimento politico

Il Rassemblement valdôtain si è costituito stamane in movimento politico, dichiarandosi "indipendente da qualsiasi altro partito politico esistente e" riconoscendo "come suo primo obiettivo quello di difendere liberamente, senza alcuna remora, gli interessi di tutti i valdostani siano essi di nascita, adozione o scelta. Il Rassemblement valdôtain riconosce quali propri principi ispiratori quelli nati dall'esperienza de 'La Jeune Vallée d'Aoste', nonché dal percorso di costruzione dell'Autonomia speciale della Valle d'Aosta nato anche dalle prerogative storiche di autogoverno".

E' stata nominata anche la segreteria politica: Davide Bionaz (presidente), Stefano Aggravi (segretario politico), Roberto Luboz (segretario amministrativo), Dennis Brunod, Mauro Caniggia Nicolotti, Luca Champion, Laura Menzio, Fabrizio Pascal, Oriana Verney.

Il movimento ritiene "tra l'altro fondamentale tutelare le libertà primarie dell'individuo, tra cui quelle economiche e politiche, riconoscendo l'essere umano e la famiglia come basi della nostra società". Per Rv è "fondamentale salvaguardare il rapporto di collaborazione tra la Valle d'Aosta e lo Stato italiano fondato su valori di reciprocità, con l'obiettivo di implementare l'applicazione dello Statuto speciale di Autonomia, oltre alla collaborazione "con i territori a noi limitrofi" per "poter contribuire a riformare l'Unione europea e rilanciare il percorso di riconoscimento dell'autodeterminazione della Valle d'Aosta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA