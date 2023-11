Traforo del Monte Bianco, 'Riaprire prima? E' ancora prematuro'

Quando manca appena più di un mese al termine annunciato dei lavori al traforo il Monte Bianco, "rimane attualmente valida" la previsione di riaprire il 18 dicembre prossimo la galleria chiusa dal 16 ottobre scorso.

Così, interpellato dall'ANSA, Riccardo Rigacci, direttore gerente del Geie-Tmb, il gruppo di interesse europeo che gestisce il tunnel italo-francese. "Ovviamente - aggiunge - l'impegno è cercare di ridurre il tempo di chiusura ma in questo momento, per il tipo di lavorazioni che dobbiamo ancora eseguire, è prematuro poter consolidare questo obiettivo".

"I lavori di manutenzione al traforo - spiega Rigacci - procedono in questo momento regolarmente, non abbiamo registrato particolari imprevisti, confermo il rispetto del cronoprogramma.

Quindi al momento non ci sono situazioni o variazioni particolari rispetto alle nostre previsioni di avanzamento".

Negli ultimi giorni dello scorso settembre, prima della decisione definitiva sui tempi dell'interruzione, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, aveva condiviso con la prefettura dell'Alta Savoia (Francia), la richiesta di anticipare "se possibile" la data della riapertura.

La chiusura di nove settimane si è resa necessaria in particolare per la sostituzione degli elementi di impalcato stradale nella zona centrale del traforo e la sostituzione dei 76 grandi 'ventilatori' installati sulla volta. E' invece stato rinviato al 2024 il primo cantiere-test di risanamento della volta, un intervento che, per essere completato, comporterà chiusure prolungate nel corso dei prossimi anni.



