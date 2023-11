Sciopero, adesione sopra il 50% anche in Valle d'Aosta

Oltre un centinaio di persone hanno manifestato contro "una legge di Bilancio che fa acqua da tutte le parti" sotto palazzo regionale, ad Aosta. Il presidio è stato organizzato in occasione dello sciopero proclamato da Cgil e Uil, a cui in Valle d'Aosta ha aderito anche il Savt. Lo stop ha coinvolto i lavoratori del pubblico impiego.

Fonti sindacali spiegano che l'adesione allo sciopero ha superato il 50%, con un 60% nel settore dei trasporti (ridotto a 4 ore) e un 30% per le Poste italiane. Gli interventi dei rappresentanti dei lavoratori hanno puntato il dito contro il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha accusato i sindacati di voler fare il "week-end lungo": "Questo signore ha giurato sulla Costituzione, in cui c'è scritto che esiste un diritto allo sciopero", ha detto Cristina Marchiaro segretaria generale Filt Cgil Vda.



