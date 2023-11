Violenza contro le donne, due giorni di sensibilizzazione

Due pomeriggi per sensibilizzare la comunità in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Li organizza il Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità coordinato dall'assessorato al Sistema educativo.

Il 20 novembre è in calendario una giornata di formazione nell'auditorium comunale di Morgex, alla Cittadella dei giovani di Aosta a all'Isiltp di Verrès. Il giorno dopo dalla 14 alle 16, alle scuole elementari di Pré-Saint-Didier, alla Cittadella dei giovani di Aosta, all'Espace Loisirs Marino Massa di Verrès ci saranno laboratori "in cui giovani e giovanissimi si impegneranno in attività teatrali, musicali, sportive, grafico/narrative, tematiche. Nel pomeriggio delle due giornate, poi, sono previsti momenti di riflessione aperti al pubblico", spiegano dalla Regione.

Nelle due giornate sono coinvolti 520 studenti delle istituzioni scolastiche della Valdigne Mont-Blanc di Morgex, del liceo Classico, Artistico, Musicale, del liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide, dell'istituto tecnico e professionale regionale Corrado Gex di Aosta e delle Istituzioni di istruzione liceale, tecnica e professionale - ISILTeP, Luigi Barone, Ottavio Jacquemet di Verrès.

"I percorsi laboratoriali e i momenti di rielaborazione in plenaria rappresentano occasioni per sensibilizzare sul tema, far riflettere e informare, ma anche per far conoscere il lavoro di una rete costantemente impegnata nella promozione della cultura del rispetto dell'altro", dice l'assessore Jean-Pierre Guichardaz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA