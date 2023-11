A causa della fitta nevicata della notte e del vento presente in pista è stata cancellata anche la discesa libera maschile in programma oggi a Zermatt e Cervinia, tra Italia e Svizzera, e valida per la Coppa del Mondo di sci.

Lo ha deciso la giuria. Sulla pista 'Gran Becca' nel prossimo fine settimana sono in calendario due discese libere femminili.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA