L'Area megalitica di Aosta alza il sipario con tante novità

Dalle 13 impronte umane dell'Età del Bronzo trovate su un campo arato - le più antiche della Valle d'Aosta - alla grande sala con 46 stele antropomorfe, lastre monolitiche che "quasi segnano un rinascimento qualitativo" di queste rappresentazioni della figura umana: dopo essere stata chiusa per lavori dal marzo 2022 per lavori, l'Area megalitica di Aosta riapre da sabato 11 novembre. A partire dallo spostamento dell'ingresso, il percorso museale è stato rinnovato e ampliato, per portare il visitatore alla scoperta del deposito stratificato scoperto nel 1969. Un viaggio che parte dai momenti finali del Neolitico (IV millennio a.C.) per poi passare all'Età del Rame, del Ferro e Romana, fino a giungere al Medioevo e all'Età Moderna.

Le feritoie lungo una galleria di accesso lasciano intravedere la grande area archeologica del livello sottostante.

Tra le novità, più avanti, si trova la 'Rampa del tempo', arricchita da elementi tridimensionali che rimandano a epoche via via più lontane. E' nata poi una 'sala immersiva', con video proiettati su pareti a 270 gradi.

"La nuova grande rivoluzione inizia con le stele", ha spiegato durante la conferenza stampa l'archeologo Gianfranco Zidda, affiancato dalla soprintendente per i beni e le attività culturali, Cristina de La Pierre. "Una sala amplissima, più di otto metri di altezza, nella quale si è riusciti a disporre l'allineamento delle stele, che andava da Nord-est Sud-ovest e poi riprendeva verso Nord-sud. Sono presentate oggi ben 46 stele, tra intere, frammentarie e basi. E' un caso unico, fino a ora non esistono altri musei che hanno la possibilità di presentare una ricchezza tale". Tutte stele "senza genere".

Spiccano poi le orme umane trovate in corrispondenza di solchi di arature. I rilievi hanno potuto stimare anche l'altezza delle persone, compresa tra i 155 e 170 centimetri.



