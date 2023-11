Valle d'Aosta aumenta contributi per acquisto veicoli green

Un significativo potenziamento del contributo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, che passa dal 25 al 50 per cento di percentuale massima erogabile, e un incremento dell'importo massimo concedibile ai privati, da 6.000 a 10.000 euro (per gli under 35 l'importo massimo sale a 14 mila euro). E' quanto prevede la legge di stabilità regionale, varata dalla Giunta e ora all'esame del Consiglio Valle.

"Abbiamo previsto il rafforzamento di questa misura - commenta l'Assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy - per favorire, soprattutto nelle giovani generazioni, l'utilizzo di veicoli green e la maturazione di una nuova mentalità orientata alla sostenibilità. L'iniziativa, contenuta della legge di stabilità, rientra inoltre in una serie di azioni nel campo dei trasporti. Tra questa figura anche l'intervento finanziario della Regione che ridurrà in maniera significativa i costi degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale".

