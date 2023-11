Cdm Zermatt-Cervinia, Striedinger il più veloce nella prima prova

L'austriaco Otmar Striedinger è stato il più veloce nella prima prova della discesa libera di Coppa del Mondo di sci che si disputerà nel prossimo fine settimana tra Zermatt e Cervinia. Ha chiuso il primo allenamento ufficiale con il tempo di 2'05"93. Secondo l'italiano Benjamin Alliod, 2'06"25, in cerca di una qualifica per la gara che rappresenterebbe l'esordio in Coppa del Mondo. Terzo crono per l'elvetico Niels Hintermann a 37/100.

Gli altri italiani: 9/o Mattia Casse, 22/o Dominik Paris, 42/o Giovanni Borsotti, 43/o Guglielmo Bosca, 52/o Pietro Zazzi, 60/o Nicolò Molteni, 62/o Giovanni Franzoni e 68/o Christof innerhofer. Condizioni eccezionali sulla pista Gran Becca.

"E' difficile per tutti - ha commentato Paris - capire bene una pista che dobbiamo ancora studiare. La prima prova comunque è fatta, c'è qualche saltino abbastanza carino. Nel primo tratto si ghiaccia un po', e la neve molto fredda ed è lenta, non c'è molta velocità in generale. E' abbastanza facile da sciare. Se non fai tanto bene perdi subito tanto. Nella parte centrale ci sono onde ed è facile sbagliare. Tanti hanno saltato una porta, per questo hanno avuto più velocità. Nella parte finale è un po' piatta, i salti forse avrebbero dovuto lanciare un po' di più. Comunque, come prime sensazioni, la pista va bene così".



