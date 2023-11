Sci, scattano prove cronometrate della Cervino speed opening

E' in programma mercoledì 8 novembre la prima prova cronometrata in vista delle discese maschili della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Zermatt e Cervinia (Matterhorn Cervino Speed Opening), che si disputeranno nel prossimo fine settimana sulla pista Gran Becca, tra Italia e Svizzera.

La partenza della discesa era in origine prevista a quota 3.800 metri ma, vista la lunghezza del percorso e il rischio vento sulla Gobba di Rollin, è stata abbassata a 3.720 metri (due le partenze di riserva, una sul Matterhorn Sprung a 3.615 metri e l'altra a 3.505 metri di quota in territorio italiano).

Il montepremi totale è di 200 mila franchi svizzeri per ogni singola gara: al vincitore andranno 60 mila franchi e, in caso di doppietta, verrà assegnato un bonus di 50 mila franchi. Gli organizzatori, ai primi tre classificati, consegneranno una scultura di legno che raffigura il Cervino in tutto il suo splendore e che è stata realizzata dall'artista valdostano Giangiuseppe Barmasse.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA