Marzi, riorganizzazione Usl per migliore efficacia servizi

"La riorganizzazione dell'Usl tende a rafforzare l'efficacia dei servizi sanitari, avvalendosi dei Dipartimenti funzionali che rappresentano una novità e che hanno l'obiettivo di potenziare il lavoro in team. Il nuovo atto aziendale rivolge inoltre una particolare attenzione al tema delle liste di attesa con la costituzione di un apposito Gruppo di progetto con il compito specifico di garantire a tutti i cittadini certi e adeguati tempi di accesso alle prestazioni sanitarie". Lo dichiara l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, dopo che la Giunta ha adottato la deliberazione del direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta che approva il nuovo Atto aziendale.

"Il nuovo atto aziendale - spiega Marzi - contiene la riorganizzazione dell'azienda per l'attuazione degli indirizzi del Piano della salute e del benessere sociale approvato dal Consiglio, con l'obiettivo di rilanciare il servizio sanitario regionale e di renderlo più attrattivo, con un significativo incremento delle Strutture Complesse. È uno degli strumenti, realizzato in tempi ristretti, che rafforza la presa in carico e la cura delle persone sul territorio: ponendo la prevenzione al centro delle politiche di salute e benessere, prevedendo strutture dedicate a specifiche patologie come il Centro di salute mentale, il Centro per le malattie rare e autoimmuni e l'utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie digitali e della Telemedicina".

Il nuovo atto prevede nove dipartimenti strutturali e cinque dipartimenti funzionali, 53 strutture complesse, 18 strutture semplici dipartimentali, 52 strutture semplici e 12 strutture in rapporto funzionale.



