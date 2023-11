Elio, Ron, Bollani, Lopez e Solenghi alla Saison culturelle

Da Elio e le storie tese a Stefano Bollani, da Tullio Solenghi e Massimo Lopez a Ron. È stata presentata la Saison culturelle 2023/2024, la rassegna regionale la cui direzione artistica è stata quest'anno esternalizzata. In cartellone ci sono 45 eventi fra musica, teatro e letteratura.

Come ogni anno è prevista anche la sezione cinema, la cui prima delle 50 proiezioni è "Il Grande carro", il 14 novembre.

Confermati gli incontri dedicati alla Letteratura, con sette appuntamenti. Il direttore artistico della Saison 2023/2024 è Giorgio Gallione, drammaturgo e regista fondatore del Teatro dell'Archivolto di Genova.

Elio e le storie tese saranno sul palco del teatro Splendor di via Festaz ad Aosta il 14 dicembre, con il loro concerto teatrale "M resta un solo dente e cerco di riavvitarlo".

Solenghi e Lopez saliranno sul palco il 20 gennaio, con il loro "Dove eravamo rimasti" mentre il 29 marzo - a Courmayeur - sarà la volta di Stefano Bollani e del Danish Trio.

"La stagione ci soddisfa molto - dice Gallione - non ci sono state fretta o ansia ma rapidità. È una stagione composita fatta di tanti linguaggi e stili, trasversali e che non fa differenza tra forme drammaturgiche".

Per la sezione letteratura è prevista la partecipazione, fra gli altri, della direttrice dal Salone del libro di Torino Annalena Benini, del giornalista d'inchiesta Riccardo Iacona e dell'analista di geopolitica Dario Fabbri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA