Confindustria, iniziata la Settimana della cultura d'impresa

Ha preso il via la 22/a Settimana della cultura d'impresa, promossa da Confindustria e Museimpresa, che ha visto la partecipazione di Confindustria Valle d'Aosta all'evento di apertura di questa mattina 'L'industria consapevole a misura d'uomo'. Grazie a un'interazione 'live', infatti i rappresentanti nazionali hanno interagito con le dieci associazioni territoriali.

"Abbiamo posto il focus sull'importanza degli aspetti umani del fare impresa, condividendoli con alcuni degli studenti che hanno partecipato al progetto 'Incontriamo il futuro: laboratori per una scelta consapevole' del Gruppo Giovani di Confindustria Valle d'Aosta dedicato all'orientamento scolastico, alcuni di loro sono qui con noi fisicamente", ha spiegato nel suo intervento il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato. "Siamo poi alle porte - ha aggiunto - del Pmi day, che si svolgerà il 17 novembre e che avrà come tema la Libertà, quale valore fondante di una società da difendere, da garantire e da rispettare. Queste sono premesse fondamentali che ci consentono di immaginare un futuro al centro della twin-transition per questo territorio, siamo leader sotto molti aspetti. Questa è la visione del territorio che abbiamo, perché pensare in termini di territorio, vuol dire pensare alle prossime generazioni" .

Oltre all'evento nazionale, Confindustria Valle d'Aosta ha organizzato un panel di approfondimento territoriale, a cui ha partecipato un gruppo studenti. Hanno preso la parola Francesco Monti, ceo Podium Engineering, Daniele Cattaneo, incubation manager Fondazione Giacomo Brodolini, Edy Incoletti, vicepresidente vicario con delega per il digitale e l'education Confindustria Valle d'Aosta, ed Elena Vittaz, presidente Piccola Industria Confindustria Valle d'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA