Guide escursionistiche, Eleonora Rossi coordinatrice in Vda

Eleonora Rossi è la nuova coordinatrice della sezione valdostana dell'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche. E' stata nominata durante l'assemblea nazionale che si è svolta a Trieste e che "ha promosso un significativo ricambio generazionale e di genere, con il 50% dei vertici regionali Aigae costituito da donne".

Eleonora Rossi è laureata in Scienze e Tecnologie per la Natura e l'Ambiente: "La mia passione per la natura e la montagna - ha detto - mi ha portato a trasferirmi in Valle d'Aosta ormai dieci anni fa; con la stessa passione e determinazione vorrei portare avanti il coordinamento nella mia regione d'adozione, cercando il più possibile di migliorare e mediare la delicata situazione che abbiamo in Vallée".



