Area Megalitica di Aosta riapre dopo lavori di rinnovamento

"Dopo una meticolosa e accurata operazione di rinnovamento, riallestimento e ampliamento" da sabato 11 novembre riaprirà l'Area megalitica di Aosta. Lo comunica l'assessorato regionale ai beni culturali precisando che in occasione della riapertura, sabato 11 e domenica 12 novembre, verranno proposte visite guidate gratuite dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, a cura degli archeologi della Soprintendenza per i Beni e le attività culturali mentre da lunedì 13 a domenica 19 novembre saranno organizzate visite accompagnate gratuite con orario continuato 10-18.

Prenotazione al link https://ticket.midaticket.it/sitiecastellivalledaosta/Event/8/Da tes Tra le novità spiccano "l'accogliente ingresso vetrato da via Italo Mus, la grande Sala delle Stele che ospita, in un allestimento coinvolgente e suggestivo, 46 stele antropomorfe ritrovate nel sito, l'innovativa Sala immersiva per uno straordinario viaggio nella storia e le nuove sale del secondo lotto dedicate all'epoca protostorica, romana e medievale, una nuova confortevole area relax, un'area per mostre temporanee e una sala conferenze da 160 posti".

Inoltre, nel quadro delle iniziative previste per la riapertura dell'Area Megalitica, sabato 11 novembre alle 21 e domenica 12 novembre alle 18.30, la Scuola di Formazione musicale di Aosta sarà protagonista di due eventi speciali sviluppati a partire da un brano originale composto appositamente per l'Area dal noto violoncellista Giovanni Sollima: si tratta di una composizione in tre movimenti per quartetto vocale, quartetto d'archi, percussioni e sassofono soprano, eseguita e registrata nell'Area megalitica da alcuni docenti della Sfom e intitolata 'Saint-Martin-de-Corléans'.



