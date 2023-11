Appello Emporio solidale Quotidiamo, "c'è bisogno donazioni"

"Proprio in questo momento le donazioni per noi sono fondamentali. Come sempre abbiamo tanta richiesta, ma le donazioni non riescono a coprire le necessità dei nostri utenti. Per questo vogliamo rivolgere un appello a tutti gli aostani, noi abbiamo diversi progetti e collaborazioni all'attivo, ma dipendiamo dalle vostre donazioni di cibo per sostenere i nostri utenti". E' l'appello lanciato da Giulio Gasperini, coordinatore del punto distribuzione di via Avondo dell'Emporio Solidale 'Quotidiamo', in prima linea per supportare le famiglie in difficoltà economica.

Il modo migliore - spiegano i referenti dell'Emporio - è donare attraverso gli Armadi Solidali che si trovano al Gros Cidac di Aosta, al Carrefour di Pollein, al Lidl e al Conad di Saint-Christophe, nei pressi dell'uscita. Grazie al Banco Alimentare tutti i prodotti vengono conferiti all'Emporio Quotidiamo. È anche possibile portare cibo direttamente al punto distribuzione in Via Vittorio Avondo.

Al momento l'emporio Quotidiamo ha carenza di riso, sughi pronti, biscotti, fette biscottate, latte, passata pomodoro (anche in lattine), sale, succhi di frutta, merendine per la colazione e marmellata.



