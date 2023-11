Nuova Rettrice Univda, "esplorare possibilità di sviluppo"

"Esplorare, con pazienza e immaginazione, le molteplici possibilità di sviluppo futuro che s'intravedono fin da ora". E' quanto si propone la Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta, che si è insediata oggi e resterà in carica per un quadriennio accademico.

"La realtà ricca e dinamica che ho avuto modo di cominciare a conoscere - ha aggiunto - fanno dell'Università della Valle d'Aosta, con le sue dimensioni a misura umana, il luogo ideale per proseguire lungo il cammino cominciato nell'anno 2000 con l'obbiettivo di contribuire alla crescita culturale e allo sviluppo socio-economico del territorio".

"L'insediamento della nuova Rettrice - ha commentato il Presidente della Regione e dell'Università, Renzo Testolin - rappresenta un passaggio importante per rilanciare il nostro Ateneo verso una fase nuova di sviluppo sia a livello nazionale e internazionale che di coinvolgimento e collaborazione sul territorio. L'apertura della nuova sede nell'ex caserma Testa Fochi collocherà presto nel cuore di Aosta questo polo di formazione e di ricerca che potrà dare un nuovo impulso, tra l'altro, allo sviluppo della regione, a un rinnovato rilancio della nostra vocazione francofona e al coinvolgimento e alla valorizzazione del nostro tessuto socio-economico".



